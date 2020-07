Pagodeiro deixa catarro ‘escapar’ ao vivo e vira piada na web; veja vídeo

Entretenimento – Dodô, vocalista da banda Pixote, virou piada nas redes sociais após deixar catarro “escapar” pelo seu nariz ao vivo, enquanto participava do programa Encontro com Fátima Bernardes, nesta quinta-feira (23). As informações são do Yahoo.

O músico protagonizou momentos de muita emoção, principalmente com o depoimento de um tio. No entanto, o que acabou roubando a cena e chamou atenção dos internautas foi o catarro do cantor. Enquanto, Dodô limpava as lágrimas, a secreção escorreu do seu nariz.

A cena durou apenas alguns segundos, mas o suficiente para virar um dos assuntos mais comentados do momento no Twitter. Veja: