Amazonas impulsiona setor agrícola de Fonte Boa com investimento de mais de R$ 400 mil

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entregou, nesta sexta-feira (24/07), materiais, veículos e implementos agrícolas para três associações pertencentes à zona rural do município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus, em linha reta). O investimento, na ordem de R$ 479.735,00, vai fomentar a produção agrícola voltada para fruticultura, cultivo de hortaliças e pesca na localidade.

As entregas ocorreram no Ginásio Poliesportivo José Lins de Albuquerque, com a presença dos agricultores e moradores da cidade. Para a secretária adjunta do FPS, Ericka Meirelles, o investimento vai colaborar para a expansão do trabalho agrícola de 200 famílias.

“Esses materiais e transportes entregues representam o compromisso do Governo do Estado com a cadeia produtiva do interior, conforme determinação do governador Wilson Lima. São benefícios que vão garantir mais celeridade no escoamento e melhorias na renda e na produção das famílias”.

O evento contou com todas as medidas de segurança sanitária, respeitando o distanciamento social e o uso de álcool em gel e máscaras.