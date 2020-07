Avião de pequeno porte cai em área de mata no interior do Amazonas

Itamarati – Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Itamarati, no interior do Amazonas, nesta quinta-feira (23). De acordo com informações confirmadas pelo Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), uma pessoa ficou ferida no acidente.

As causas da queda ainda não foram esclarecidas e, para isto, uma investigação deve ser aberta, conforme o chefe do Seripa VII, Tenente Coronel Trigueiro. Inicialmente, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar que atua no município, há mais de 980 km de distância da capital, Manaus. Só então, ao final da noite, houve a notificação oficial aos órgãos oficiais.

A aeronave era um ultraleve, de acordo com o Seripa. Como de praxe, piloto e avião serão verificados para que se comprove a legalidade do voo.