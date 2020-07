Bebê com síndrome de Down vence Covid-19 e deixa UTI após 13 dias

Brasil – Diagnosticado com o novo coronavírus, o bebê Francisco Guedes Bombini está sendo chamado de Super Chico por vencer a doença após ficar 13 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Bauru, no interior de São Paulo.

Francisco tem síndrome de Down. Na saída da UTI, o menino foi aplaudido por funcionários do hospital que acompanharam o tratamento dele. Na cidade, pelo menos 35 crianças foram diagnosticadas com a doença causada pelo novo coronavírus.

Além da síndrome de Down, Chico nasceu com cardiopatia, hipertireoidismo e adquiriu uma displasia pulmonar após ficar três meses internado.

Aos 135 mil seguidores no Instagram, a família conta a trajetória de Chico, que agora também é marcada pela recuperação em meio à pandemia.