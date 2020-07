Carnaval de São Paulo de 2021 é oficialmente adiado devido à pandemia de covid-19

São Paulo – O Carnaval de São Paulo de 2021 foi oficialmente adiado. O anúncio foi feito pelo pelo prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O evento deve acontecer a partir de maio do ano que vem.

Apesar de não ter uma nova data confirmada, Covas disse que o Carnaval em São Paulo dificilmente será realizado em junho de 2021, mesma data dos festivais de São João no Nordeste do Brasil.

“Estamos definindo ou final de maio ou começo de julho”, afirmou Covas.

Além de conversar com as escolas de samba, o prefeito também entrou em contato com os principais blocos de rua da cidade, que também decidiram pelo adiamento. Participaram membros de blocos como Minhoqueens, Agrada Gregos, Acadêmicos do Baixo Augusta, entre outros.

No dia 17 de julho, Bruno Covas já havia falado sobre o possível adiamento do Carnaval de 2021 na capital paulista. Ele confirmou que teve conversas com políticos de outras grandes cidades, como Rio de Janeiro e Salvador, para encontrar uma nova data.

O prefeito já havia explicado que o Carnaval das escolas de samba necessita de meses de organização, o que impossibilita a realização logo em fevereiro de 2021.