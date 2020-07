Cliente é premiado com ‘grampo’ em sanduíche do Edmilson Lanche

MANAUS – Um tweet divulgado na última quinta-feira, 23, ganhou repercussão na rede social. As imagens mostram um sanduíche do ‘Edmilson Lanche’ com um grampo. Logo depois de dar a primeira mordida, o cliente Cassiano Jimenez sentiu o objeto na boca, e por pouco não engoliu.

Até a publicação desta matéria, o post já tinha quase 200 retweets e comentários, e mais de 500 curtidas. Ao entrar em contato com o estabelecimento, Cassiano disse que houve “uma retratação digna dos estabelecimentos de Manaus”, se referindo ao péssimo atendimento como alguns locais são conhecidos na capital.

O lanche informou por meio de mensagem (inbox) no Instagram que iria apurar o caso e descobrir como aconteceu o ocorrido.

Veja o post:

E eu que vim no Edmilson e tinha um grampo no meu sanduíche????? Imagina a cozinha 😰 pic.twitter.com/OYmu92p9ts — Cassiano Jimenez (@cassijimenez) July 24, 2020