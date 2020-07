‘Enfermeira Navegadora’ humaniza e agiliza tratamento de câncer de mama na FCecon

Amazonas – Oferecer atendimento humanizado e agilizar o tratamento dos cânceres de mama, indicando os casos que necessitam de prioridade em consultas, exames e cirurgias. Este é o objetivo do projeto ‘Enfermeira Navegadora’, que já beneficiou 2.158 pacientes na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), desde 2019.

O sistema de Navegação foi implantado, no Brasil, primeiramente no Hospital da Mulher Heloneida Studart, no Rio de Janeiro, para dar suporte às pacientes em um processo coordenado de assistência individualizada, onde a mulher em tratamento é acompanhada de perto por uma profissional da saúde, a ‘enfermeira navegadora’.

O projeto-piloto chegou ao Amazonas, em maio de 2019, com o objetivo de facilitar o percurso da paciente dentro da Fundação Cecon. “O papel da Enfermagem de Navegação é estar mais perto desse paciente, facilitando não só a entrada dele na instituição, mas o caminho que ele tem que percorrer para fazer cirurgia, exames pré-operatórios, para fazer tudo que é necessário para dar seguimento ao tratamento dele”, explica a gerente da Mastologia/FCecon, mastologista Hilka Espírito Santo.

Além da aproximação e acompanhamento ao paciente, a enfermeira navegadora identifica problemas sociais, verifica a validade dos exames, tendo agilidade para solicitar novos, facilita a marcação das consultas e verifica quais pacientes têm prioridade em cirurgias, com base na gravidade dos tumores ou tipo de procedimento.

Exemplos são as mulheres que passam pelo tratamento neoadjuvante, onde primeiro se realiza a quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor, para num segundo momento, ser realizada a cirurgia nas mamas. Nesses casos, as pacientes passam pelo procedimento cirúrgico entre 3 a 6 semanas, após completado o tratamento quimioterápico, para não se perder a redução do tumor.

Antes da implantação do projeto, o tempo estimado para uma paciente dar entrada na FCecon e passar pela cirurgia nas mamas era em torno de 100 dias. Com o projeto, este tempo foi reduzido para 30 a 60 dias.