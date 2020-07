Motorista de app é preso suspeito de estuprar jovem de 18 anos

São Paulo – Um motorista de aplicativo foi preso temporiariamente sob suspeita de estuprar uma jovem de 18 anos durante uma corrida na última sexta-feira (17), na zona leste de São Paulo. De acordo com a jovem, que não quis se identificar, o homem que a levava para casa encerrou a corrida após chegar ao destino, conduziu o carro à rua de trás da residência da jovem, onde cometeu o crime.

A jovem contou que ficou com o motorista por volta de uma hora, período em que ele ofereceu drogas e obrigou a jovem a salvar o número do celular dele. No dia seguinte, o homem ainda enviou uma mensagem à vítima, perguntando se eles poderiam ir a um motel em outro dia.

Nesse mesmo dia, a passageira, que estava envergonhada e ainda não havia contado à família sobre o abuso, relatou a violência ao irmão. A vítima foi submetida ao exame pericial sexológico no Pérola Byngton e também recebeu medicamentos para prevenção de doenças sexualmente infecciosas.

A polícia encontrou o suspeito após identificá-lo em um sistema informativo da corporação. O investigado já foi condenado pelo crime de estupro, e foi solto em 2016. Ele está preso temporariamente, mas nega o crime, afirmando que a relação foi consensual.

Confrontada com as imagens do suspeito, a vítima o reconheceu como o estuprador. A família da jovem agora pretende se mudar para o estado de Minas Gerais, com medo do homem buscar vingança caso seja solto.

A Uber disse que fará uma nova checagem no banco de dados para entender por que o homem estava entre os motoristas cadastrados pela plataforma. A empresa ainda afirmou que a conta do motorista foi banida.