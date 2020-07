Covid-19: Rio cancela Réveillon em Copacabana

Rio de janeiro – A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou neste sábado (25) o cancelamento do Réveillon em Copacabana, festa de Ano-Novo mais tradicional do Brasil, em função do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Riotur, empresa de turismo da cidade.

Segundo a Prefeitura do Rio, a celebração “não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina”.

A Secretaria de Saúde registrou em todo estado 12.654 mortes por Covid-19, sendo 119 nas últimas 24 horas, e 154.879 casos confirmados de coronavírus.

A Riotur informou que uma nova proposta para comemorar a virada de ano será apresentada “nos próximos dias” ao prefeito Marcelo Crivella.

Em São Paulo, o Réveillon na Avenida Paulista também foi cancelado pelo prefeito Bruno Covas.

A queima de fogos em Copacabana no primeiro dia de 2020 reuniu 2,9 milhões de pessoas na orla da praia carioca.