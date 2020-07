Estados Unidos superaram marca de 145 mil mortes por covid-19

Mundo – número de casos de infecção pelo novo coronavírus nos Estados Unidos chegou a 4.106.225 nesta sexta-feira (24), enquanto o de mortes por Covid-19 passou de 145 mil, indo a 145.324, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Segundo esse saldo, divulgado às 21h de Brasília, foram contabilizados 73.795 novos contágios e mais 1.157 mortes desde ontem.

A Califórnia assumiu na última quarta a liderança entre os estados americanos no número de casos de coronavírus e agora tem 436.313, contra 410.450 de Nova York, que, no entanto, ainda é o primeiro colocado quanto aos óbitos, com 32.596. Só na cidade homônima houve 23.465 vítimas do vírus SARS-CoV-2.

O segundo estado com mais mortes pela doença é Nova Jersey, com 15.765, seguido por Massachusetts (8.498), Califórnia (8.280), Illinois (7.577), Pensilvânia (7.116), Michigan (6.400), Flórida (5.653) e Texas (4.750).

O total de mortes – 145.324 – já ultrapassou de longe a mais baixa das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, na melhor das hipóteses, de 100 mil a 240 mil óbitos por Covid-19.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a dizer que o número final seria de 50 mil a 60 mil mortes, e depois elevou a estimativa para 110 mil, número também já superado.

Já o Instituto para Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington (IHME), cujos modelos de previsão da evolução da pandemia são frequentemente utilizados pelo governo americano, previu que os EUA chegarão a outubro com cerca de 200 mil mortes e que até as eleições presidenciais de 3 de novembro esse número pode chegar a 220 mil.