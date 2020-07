Homem anda nu pelas ruas apenas com máscara nas partes íntimas

Mundo – Uma cena curiosa chamou a atenção de internautas nesta sexta-feira (24/7). Um homem caminhou livremente pelas ruas da agitada Oxford Street, no centro de Londres, usando apenas uma máscara, mas não no rosto, e sim na região genital.

A cena foi flagrada pelo fotojornalista Tolga Akmen da Agence France-Presse (AFP). Ainda não estão claras as razões (ou a identidade) do homem, porém, segundo o portal britânico Daily Mail, é provável que ele estivesse “protestando” contra o uso obrigatório das máscaras no país.

Na Inglaterra, o uso obrigatório de máscaras em locais públicos começou a valer nesta sexta. Locais de uso público, como ônibus e trens, serão fiscalizados pela polícia. Já no contexto comercial, algumas lojas — como McDonald’s — também adotaram a obrigatoriedade das máscaras, enquanto outras não.