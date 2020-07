Presidente do PSL faz festa com show e amigos sem máscara

Brasil – Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente do Partido Social Liberal (PSL) em Igarassu, no Grande Recife, fez uma festa de aniversário, descumprindo várias determinações do governo do estado para conter a disseminação da Covid-19.

Ernandes Bob celebrou os 37 anos com uma aglomeração de dezenas de pessoas, show ao vivo e convidados sem máscaras de proteção. A celebração ocorreu em Abreu e Lima, na Região Metropolitana.

Ernandes Bob se intitula presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade. Segundo a federação estadual, no entanto, a entidade municipal ainda não tem cadastro na confederação nacional nem no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), e, portanto, não existe formalmente.

Conhecido como Bob Esponja, Ernandes Oliveira da Silva é ex-vereador de Igarassu. Nas eleições municipais de 2016, não conseguiu a vaga na Câmara e ficou como suplente.

A festa ocorreu na noite de quinta-feira (23), na Kasa Nova Recepções, na Avenida Duque de Caxias, no Centro de Abreu e Lima. Nas redes sociais, o presidente do partido registrou a celebração, que contou com a participação de dezenas de pessoas. No estado, foi proibida a concentração de mais de dez indivíduos, para evitar a disseminação do novo coronavírus.

No Instagram, o político republicou várias fotos abraçado com pessoas e de outras dançando e consumindo bebidas alcoólicas. A festa contou com a participação de vários fornecedores, fotógrafo, equipe de filmagem e buffet. Ao menos 11 empresas trabalharam no evento, desde a casa onde a celebração ocorreu a estandes de brigadeiro e coquetéis.

Por meio de nota, a prefeitura de Abreu e Lima afirmou que a festa foi particular e não teve licença da prefeitura. A festa, segundo a administração municipal “foi feita à revelia e não houve nenhum pedido para realização do evento”.

A prefeitura disse, ainda, que a gestão não tem autorizado eventos públicos nem particulares, em cumprimento aos decretos do governo. A reportagem também entrou em contato com o presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, que disse não ter tomado conhecimento do caso.

O diretório estadual do PSL, por sua vez, disse que “não era um evento do partido e não tinha conhecimento de que seria realizado” e que há “um manual de regulamentação para os dirigentes partidários que desejem fazer reunião institucional em qualquer município do estado”.

OUTRO LADO

Ao G1, o presidente municipal do partido afirmou que a celebração foi feita para montar um portfólio da Kasa Nova Eventos, onde a festa aconteceu, já que ele é proprietário do local. Ele disse, ainda, que tomou cuidados necessários.

“Decoramos a casa e fizemos algo para minha família mesmo. Fora, tinha gente com pistolinha [termômetro] com uma pessoa fora para testar a temperatura. Álcool em gel na portaria e a gente tinha 200 máscaras, para o caso de alguém precisar. Eu sou político em Igarassu e fiz a festa em Abreu e Lima, para não ligar à política, foi o portfólio da casa. A gente tem a própria banda da casa, que pediu autorização do município. A casa tem capacidade para 600 pessoas e tínhamos 70 pessoas no local”, afirmou.

CDL

O presidente da Federação das CDLs (FCDL) de Pernambuco, Eduardo Catão, classificou o caso como uma “irresponsabilidade”. Ele disse, ainda, que a entidade tem se esforçado para, em conjunto com o governo do estado, permitir e manter a reabertura do comércio no estado, com o máximo de segurança possível.

“A gente percebe que ele está querendo usar o título de CDL em função eleitoreira. É o que se passa na cabeça dele. Ele não pode usar o nome de CDL, porque não está funcionando oficialmente. O trabalho que temos feito desde o início, junto ao nosso movimento, é de obedecer todos os protocolos. Participei de todas as reuniões de protocolo, para dar segurança tanto ao funcionário como ao cliente”, declarou.

Eduardo Catão informou, ainda, que a atitude do presidente municipal do PSL passa uma mensagem confusa aos comerciantes.

“Não tem nenhuma CDL no estado que faça um evento desses, porque sabe da responsabilidade que tem perante ao associado e à comunidade. Foi irresponsável, pega mal para a gente que faz todo um trabalho junto aos empresários para combater o coronavírus e ter condições de funcionar. O presidente de uma CDL sabe a dificuldade que tem um empresário local, lutou e batalhou pela reabertura. Eu denomino isso como irresponsável”, declarou.

PM

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que o Batalhão da área não tem registro desta ocorrência. Ainda segundo a corporação, o efetivo empenhado nas fiscalizações sanitárias “está trabalhando de forma integrada com outros órgãos”.

A PM afirmou que a coordenação e orientação das ações partem do Centro Integrado de Comando e Controle Regional, que reúne diversos órgãos interligados ao Gabinete de Gerenciamento da Covid-19.

“Como de costume, a população tem cooperado, seja denunciando por meio do 190, bem como aderindo às normas de saúde pública”, disse a nota.