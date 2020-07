Primeiro cine drive-in shopping da região Norte é produzida e gerenciada pela hype Brazil comunicação

Manaus – Após a liberação da circulação das pessoas na rua, junto ao comércio em geral, é normal a população passar por uma nova sistemática para ter acesso ao “novo normal” que está sendo testado não só com os amazonenses mas com pessoas do mundo inteiro. Com isso muitos empresários precisaram se reinventar juntos as regras atuais e lançar novas ideias para chamar atenção de seus clientes para com seus serviços e produtos oferecidos ao mercado em geral.

Com isso surge em Manaus uma nova proposta de diversão com segurança, do Manauara Shopping em parceria com Play Arte, desenvolvido e gerenciado pela Hype Brazil Comunicação. O Cine Manauara Drive-in apresentou uma novidade vintage muito popular nos anos 60, para que muitos consigam matar a saudade de ficar em frente a um telão. O projeto já começou com sucesso absoluto neste final de semana e mais de 50% das sessões futuras já foram vendidas. Sem contar com as animações dento do shopping com cosplay dos personagens principais de alguns filmes em cartaz.

O processo está sendo desenvolvido de uma forma prática e evolutiva, deixando então os cinéfilos satisfeito, como hoje, muitos estão elogiando desde a organização em geral até a estrutura montada. De acordo com a sócia da Hype Brazil, Thaís Fonteles “o projeto está superando nossas expectativas, é importante reiterar o desafio de produzir um evento de grande porte em pleno retorno de pandemia, onde muitas incertezas, somadas a um projeto inédito na região, tornam a missão mais desafiadora. Além do cunho social agregado, onde além da experiência promovida aos clientes (shopping, lojistas, parceiros, clientes finais), pudemos ainda beneficiar uma instituição beneficente através do projeto: o Gaac”.

O Cine Manauara Drive-In acontece em Manaus de 17 de julho a 16 de agosto, com capacidade para 60 carros no estacionamento descoberto, com todas as medidas determinadas pela OMS e poder público, para o evento. Contudo só serão permitidos carros de passeio, dentro do limite de ocupação do veículo, será mantido o distanciamento entre os carros e não será permitido que pessoas saiam do automóvel, entre outras medidas. O espaço vai dispor de um telão de 12m x 7m, montado no estacionamento do G-8 Azul. Quanto ao som, o público receberá a frequência para sintonizar no rádio do carro, antes da sessão.

A programação de filmes do projeto será diferenciada de acordo com os horários das sessões, definidas para acontecer sempre às sextas, sábados e domingos, sendo às 19h e às 22h. “A programação de filmes está imperdível e serve para todos os gostos quando o assunto é cinema. O ‘Cine Drive-In’ vai oferecer filmes que fazem sucesso e que tem os mais diversos públicos. Temos certeza de que, assim, podemos ofertar entretenimento de qualidade aos nossos clientes”, declarou a Gerente de Marketing, Isa Lucena.

O Cine Manauara Drive-In terá ainda venda de alimentos e bebidas pelas lojas da praça de alimentação do shopping que estão sendo apresentadas no cardápio on-line através do QR-cold que está no folder recebido na entrada, além de pipocas da PlayArte, seguindo todo o protocolo para venda de alimentos. É importante ressaltar que todos podem pagar meia-entrada, no valor de R$ 50, por veículo. Para isso, basta participar da campanha ‘Meia-Entrada Solidária’, doando 1 quilo de alimento não-perecível, que serão destinados ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC). Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site Sympla que já inclui o valor do ticket de estacionamento.