Queda de avião monomotor quase atinge carro e pedestre; veja vídeo

Brasil– Um avião monomotor caiu no Centro de Guabiruba, no Vale do Itajaí, na manhã deste sábado (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens foram resgatados com ferimentos. A ocorrência foi registrada às 10h38, na Rua José Júlio Schumacher.

Ainda de acordo com os bombeiros, as vítimas de 35 e 33 anos foram encaminhadas para o Hospital Azambuja, em Brusque, com suspeita de traumas e hemorragia.

Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o momento da queda. A aeronave não chegou a atingir veículos e residências.

A área foi isolada pelos bombeiros, que também informou que acionou o Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).

Os bombeiros não repassaram mais detalhes das vítimas ou circunstâncias da queda, já que a ocorrência estava em atendimento por volta das 11h30. A Polícia Militar também está no local.