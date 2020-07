Josué Neto fratura perna em acidente de jet ski no Tarumã

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PRTB), sofreu um acidente na tarde deste domingo (26), ao bater com um Jet Ski em um cabo usado por uma embarcação que estava atracada em uma árvore, no lago do Tarumã.

Josué Neto foi encaminhado ao Hospital Samel, onde passou por avaliação médica e fez exames, onde foi constatado um traumatismo na perna direita, além de escoriações pelo corpo. Ele foi medicado e vai permanecer na unidade hospitalar em observação.