Alessandra Campelo deve assumir presidência da Aleam

Amazonas – Após sofrer um acidente de jet ski no domingo,27, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto (PRTB), pode ser substituído pela vice-presidente da ALE-AM, deputada Alessandra Campelo. A licença médica ainda não foi divulgada e o que se espera é que a aliada da base de Wilson Lima assuma a presidência da casa.

Encaminhado ao hospital Samel, onde passou por avaliação médica e fez exames, de acordo com a diretoria de comunicação da Assembleia, foi constatado um traumatismo na perna direita, além de escoriações pelo corpo.

Motivo qual o deputado deve permanecer internado na unidade hospitalar em observação.

Até o fechamento desta matéria, a assessoria de Josué Neto e da Assembléia Legistativa, não divulgaram se o deputado irá sair de licença médica.

Comissão de impeachment

Vale lembrar que deputada Alessandra Campelo, aliada do governo Wilson Lima, atualmente atua como presidente da comissão que analisa o processo de impeachment do governador e do vice Carlos Almeida.

Já o deputado Josué Neto, é um dos principais denunciantes a favor do impeachment do governador, envolvido em investigações de superfaturamento de respiradores, o que deixaria o cenário nada favorável para Josué, caso o deputado realmente tenha que deixar o cargo temporariamente para cuidar de sua atual situação de saúde.