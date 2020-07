David Almeida se coloca à disposição da CPI da Saúde

Amazonas – O ex-governador interino do Amazonas, David Almeida (Avante) protocolou um requerimento na manhã desta segunda-feira, 27/07, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), se colocando à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde para esclarecer contratos firmados na saúde durante a gestão dele no mandato tampão. A comissão investiga a gestão da saúde nos últimos 10 anos.

David Almeida assumiu interinamente o governo do Amazonas em 2017 após cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por esquema criminoso de desvio de recursos da saúde no Estado o que resultou na operação Maus Caminhos da Polícia Federal.

O presidente do Avante no Amazonas, se colocou à disposição da CPI após ter o nome citado em uma reunião da comissão na última quinta-feira, 23/07 referente a um pagamento em 2017. Segundo David Almeida, ele tem documentos oficiais que podem esclarecer alguns contratos autorizados por ele quando exerceu o mandato de governador interinamente, de 9 de maio à 4 de outubro de 2017.

“Eu queria disponibilizar à assembleia as informações que eu tenho e contribuir para a Comissão Parlamentar de Inquérito que apura fatos e problemas na questão da saúde do Amazonas. Após a minha vinda se a CPI assim entender certamente o governador Amazonino Mendes vai ter que comparecer à assembleia porque tenho muitos documentos, documentos oficiais e eu quero que ele faça o mesmo que eu, que se coloque à disposição da CPI para vim prestar esclarecimentos”, declarou David Almeida em um vídeo compartilhado por ele em grupos de mensagens.

Segundo Almeida, o documento protocolado é um requerimento solicitando à Comissão Parlamentar de Inquérito que aprove uma indicação, um convite ou uma convocação. David Almeida é pré-candidato a prefeito de Manaus.