Sine Amazonas registra mais de 6 mil atendimentos durante pandemia

Amazonas – Com a suspensão temporária do atendimento presencial causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) registrou, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine Amazonas), mais de 6 mil atendimentos ao cidadão para serviços de divergências na solicitação do Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho Digital e Cadastro para empregos. Foram disponibilizados e-mails, WhatsApp e telefone para atendimento ao público.

Os canais de serviço foram criados em razão da suspensão temporária dos atendimentos presenciais e do alto índice de procura pela entrada e dúvidas referentes ao Seguro-Desemprego. Desde a divulgação dos canais, no dia 31 de março, mais de 1,7 mil atendimentos foram realizados pelo e-mail e mais de 4,4 mil por meio do WhatsApp e de ligações no número disponibilizado para solução de divergências.

De acordo com a secretária executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak, a criação desses canais serviu para facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo Sine, no momento em que o Governo do Estado criou medidas para reforçar o isolamento social.

“Nossa intenção sempre foi fazer com que as atividades não parassem, facilitando a vida do trabalhador que não tinha como sair de casa”, disse.

E-mails disponibilizados pela Setemp durante a pandemia

Para divergências no Seguro-Desemprego, o e-mail disponibilizado é [email protected] .

Quanto a Cadastro de Empregos, os e-mails devem ser enviados para [email protected].

Com a atualização da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que passou a ser digital, sendo emitida através do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, o canal de atendimento para esclarecer todas as dúvidas referentes a este serviço é o e-mail [email protected] gmail.com.

A Setemp também disponibilizou o número de telefone para atendimento (92) 98433-5624, para receber mensagens via WhatsApp e ligações das 9h às 14h.

As redes sociais da Setemp no Facebook (setemp.am) e Instagram (_setemp), também permaneceram ativas neste período, sendo dois dos principais canais para a divulgação de vagas e estando sempre à disposição para prestar suporte aos seguidores em caso de dúvidas.

Todos os serviços do Sine Amazonas continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line e por agendamento, dando continuidade ao atendimento.