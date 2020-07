Vendedor ‘folgado’ destrata passageiros de ônibus e diz ‘Não tenho medo de polícia’

Manaus – Imagens de um vendedor ambulante destratando passageiros de uma linha de ônibus em Manaus percorreram as redes sociais da capital amazonense nesta segunda-feira (27). Não há confirmação da data da filmagem. O homem aparece vendendo pastilhas de hortelã dentro do coletivo e, em tom grosseiro, avisa aos passageiros:

“Pessoal, o doce que eu entreguei na mão aí eu não recolho não. Se quiser me ajudar, bem, se tá com miséria de me ajudar leva pra casa e joga isso fora”, diz em tom ríspido.

É possivel, então, ouvir uma voz feminina ao fundo pedindo “mais um”. Em resposta ele tenta que a cliente compre “mais cinco”. e, diante da recusa, vira de costas e diz, novamente com grosseria. “Não tenho troco, não”.

Virado para o fundo do ônibus, ele ainda desafia. “Não tenho medo de polícia, vigilante ou advogado. pra mim é tudo a mesma ‘laia’”, continua.

Ofensas

A sequência de abusos continua e, ao virar para o que parece ser um idoso , pergunta e forma ofensiva: “E você coroa, não tem não? Vai se f…. É logo assim vai tomar no …. logo”, antes de negar troco para outro passageiro.