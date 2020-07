Abrasel entrega cestas básicas para comunidades indígenas do baixo Rio Negro

Amazonas – A Abrasel no Amazonas realizou a segunda entrega de 220kg de alimentos em cestas básicas, na última sexta, por meio da Amazonastur. As cestas serão entregues as comunidades indígenas Tatuyo, Cipiá, Tuyuka e Diakuru.

Na ocasião da entrega será realizada uma locução das recomendações da Biossegurança em linguagem de várias etnias. O objetivo é passar essa mensagem para as 4 comunidades indígenas do baixo Rio Negro que recebem os turistas.

O festival “Comer Bem Abrasel”, nos meses de maio e junho, como forma de ajudar o setor de alimentação fora do lar e em contrapartida também lançou a Meta do Bem, com o objetivo de arrecadar 1 tonelada de alimentos para serem doadas a instituições.

Para o presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha, “Esta segunda entrega está sendo realizada em parceria com a Amazonastur que repassará para os líderes comunitários que contribuem com o turismo da região do baixo Rio Negro. Juntos somos mais fortes!”, explica Fábio.

A Amazonastur integra o Grupo de Trabalho (GT) Indígena Tupé Puranga Conquista, que está preparando um vídeo educativo em língua nativa e dirigido às comunidades Tatuyo, Cipiá, Tuyuka e Diakuru. Por meio desse vídeo, o GT quer instruir os comunitários para que se previnam da contaminação pelo novo coronavírus.

Os comunitários irão receber as recomendações que foram traduzidas para as línguas nativas com o apoio da Funai.

Os líderes indígenas que irão realizar a locução do vídeo receberão, a título de cachê, cestas básicas doadas pela Abrasel.