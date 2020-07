Casas Bahia inclui casal gay em nova campanha

Brasil – As Casas Bahia, uma das maiores empresas varejista do País acaba de lançar sua nova campanha “Nossa casa é o Brasil e nossa causa é o brasileiro”. O vídeo super inclusivo traz uma variedade enorme de diferentes perfis de pessoas, incluindo um casal gay.

O vídeo lançado no canal da loja no youtube no dia 26 de julho já conta com mais de 4 milhões de visualizações e muitos comentários de elogios.

Mas a preocupação com a causa LGBTI+ na empresa vai além do comercial. A empresa declara que crachás dos seus colaboradores respeitam nome social e identidade de gênero. Além disso, seguindo recomendações da ANS ( Agência Nacional de Saúde Suplementar), a Casas Bahia também já inclui há algum tempo o cônjuge do funcionário LGBTI+ no plano de saúde da empresa. Algo que ainda não é uma realidade em muitas outras corporações no País.

Para o consultor de Diversidade e Inclusão, JP Polo, “Ter pessoas LGBTI+ representadas na publicidade, fugindo dos esteriótipos, é fundamental para combater a invisibilidade e para valorizar uma população tão diversa que vive, sonha, trabalha, tem família, batalha por direitos, consome e também quer ser vista e reconhecida em todos os locais, inclusive na publicidade”.

Essa é a primeira vez que as Casas Bahia inclui um casal LGBTI+ em suas campanhas.

Veja: