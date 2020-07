Centro de Tratamento de Queimados do HPS 28 de Agosto será referência no Amazonas

Amazonas – O Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto será habilitado como Centro de Referência em Assistência a Queimados de Alta Complexidade do Amazonas. A medida foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite do Amazonas (CIB/AM) em reunião realizada na tarde de segunda-feira (27/07).

Atualmente o serviço é prestado de forma descentralizada no HPS 28 de Agosto e no Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) da Zona Sul. Após a habilitação junto ao Ministério da Saúde (MS), será feita a unificação do atendimento para melhor organização da rede e otimização dos recursos humanos e materiais, de acordo com o relatório apresentado na CIB.

“A importância dessa habilitação para o 28 de Agosto é imensurável. Essa atividade no tratamento de queimados é importantíssima para a cidade, é referência para o estado, e nós queremos não somente manter o que está lá, mas ampliar. Lá já existe um atendimento específico para adulto, mas queremos ampliar, inclusive, para atendimento a crianças”, explicou o secretário interino da Susam, Marcellus Campêlo.

A Comissão – A CIB/AM é a instância colegiada que reúne secretários municipais e a gestão estadual para traçar estratégias e deliberar sobre a execução das ações e serviços de saúde.