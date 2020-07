Cetam oferece 1,6 mil vagas para cursos gratuitos a distância

Amazonas – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferecerá 1.600 vagas para cursos de qualificação profissional na modalidade de Ensino a Distância (EaD). As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, no dia seis de agosto, no horário das 8h às 12h ou enquanto houver vaga, pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br.

Nesta edição, serão ofertados os seguintes cursos: Operações Administrativas; Word Avançado; Excel Avançado; Construção, organização e compartilhamento de arquivos, formulários e agenda on-line; Formação Continuada de Tutores a Distância; e Criação e Organização de Sala de Aula On-line na plataforma Moodle.

A inscrição será confirmada após o candidato enviar para o e-mail [email protected], no período de 7 a 11 de agosto, os seguintes documentos: cópia do RG, comprovante de escolaridade; e um número de telefone de contato. As pessoas inscritas nos cursos Word ou Excel Avançado devem enviar também cópia do certificado de Informática Básica com carga horária mínima de 40 horas.

Para fazer um dos cursos a distância é necessário que o candidato tenha uma conta de e-mail, acesso à internet e conhecimentos em Informática Básica. Os pré-requisitos para cada curso podem ser conferidos no site cursos.cetam.amb.gov.br.

Cada participante será acompanhado por um tutor orientador que realizará a facilitação pedagógica e a avaliação sistemática da aprendizagem, esclarecendo dúvidas, motivando e estimulando-o à conclusão do curso. Mais informações podem ser obtidas pelo endereço [email protected] ou pelo telefone 3878-7479.