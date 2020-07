Com coronavírus, apresentador do SporTV morre aos 45 anos

Rodrigo Rodrigues morreu aos 45 anos de idade na manhã desta terça-feira (28). A informação foi confirmada pela comunicação do Grupo Globo. Diagnosticado com Covid-19, o jornalista estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde sábado (25).

O apresentador estava internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed-Rio. Há duas semanas, ele foi diagnosticado com o coronavírus. Além da TV Globo, onde comandou esporadicamente o Globo Esporte, o jornalista fez parte do time de apresentadores do SporTV. Além do coronavírus, Rodrigo teve uma trombose intracraniana e precisou passar por uma cirurgia no cérebro.

Homenagens

Nas redes sociais, os principais times do Brasil manifestaram solidariedade à família do apresentador. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs”, publicou o Flamengo, seu clube de coração.

“O São Paulo Futebol Clube lamenta, com imensa dor, o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Exemplo de competência, querido por todos e de coração tão grande, terá sempre nosso respeito e nossa lembrança. Nossa solidariedade à família e aos amigos em momento tão dolorido”, postou o São Paulo no Twitter.

O Fluminense lamenta a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Sua alegria e descontração foram um diferencial durante toda a sua trajetória. Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos. Muita força aos familiares, amigos, companheiros de trabalho e fãs. pic.twitter.com/lXQdeR9NzO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 28, 2020

É com enorme tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Rodrigo Rodrigues. Manifestamos as condolências aos amigos e familiares e desejamos todo apoio neste momento difícil. pic.twitter.com/J3zwhe0NRA — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) July 28, 2020