Ex-Rouge pede auxílio emergencial e desabafa: ‘Fui inventar de ser artista’

Entretenimento – A ex-integrante da banda Rouge, Karin Hils, fez um desabafo nesta segunda-feira (27) pelas redes sociais. A cantora contou aos seguidores do Twitter que solicitou o auxílio emergencial do governo por necessidades financeiras.

“Para muita gente pode parecer que o jogo tá ganho, mas não está. É lamentável o que estamos todos juntos passando nesse país. Eu me incluo, como artista, mulher e preta. Hoje fui tentar pegar minha parcela do auxílio emergencial”, escreveu.

A cantora lembrou que o setor do entretenimento é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus e lamentou a situação que precisou passar ao fazer a solicitação do benefício. “Estava uma fila do cão e ainda tinha gente sem máscara. Isso é pra vocês terem uma ideia que não tá fácil para ninguém. Vi minha vida virar do avesso. Fui inventar de ser artista”, disse.

Karin chegou a estrear no musical “Donna Summer Musical”, dirigido por Miguel Falabella. A peça foi encenadas em algumas sessões do mês de março, mas a programação teve que ser cancela por causa da pandemia.