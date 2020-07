Patrocinador suspende contrato com Rio Branco-AC após acerto com Bruno

O vídeo do presidente do Rio Branco-AC anunciando a contratação do goleiro Bruno, divulgado na madrugada de ontem, desencadeou uma reação do único patrocinador da equipe.

A rede de supermercados Arasuper anunciou, em seu Facebook, que está suspendendo o contrato com o clube acreano por conta do acerto com o jogador, condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte de Eliza Samudio.

A relação entre a empresa e o clube também envolvida as categorias de base, com o fornecimento de alimentos aos jogadores que ainda não se profissionalizaram. O jogador de 35 anos, que passou os últimos anos na cadeia, estava sem clube após uma rápida passagem pelo Poços de Caldas.

Leia o comunicado:

A Rede Arasuper informa que está suspendendo – a partir desta data – o patrocínio do Rio Branco Futebol Clube em virtude da contratação do goleiro Bruno, anunciada no último domingo. O apoio era de fundamental importância para o trabalho realizado pelo time junto aos jovens e crianças das categorias de base, que serão duramente penalizados. Cabe ressaltar que a empresa não tem qualquer interferência nas decisões tomadas pela diretoria do RBFC.