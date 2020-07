PM se recusa a usar máscara e dá soco no rosto de vendedora de loja em Manaus; veja vídeo

Manaus – A insistência de parte da população em não usar máscara de proteção fez mais uma vítima. No último dia 21, um policial militar agrediu a atendente de uma loja de conveniência em Manaus (AM) logo após ser advertido sobre o uso obrigatório do acessório de segurança.

As imagens da agressão foram registradas pelas câmeras do estabelecimento e vieram à tona nesta terça-feira (28) através da divulgação da mídia local.

O policial foi identificado como Luciano Ribeiro Nascimento e, segundo a PM, o agente foi afastado de suas funções e responderá processo administrativo. O caso é investigado pelo 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) da capital amazonense, onde o uso de máscara foi tornado obrigatório através de decreto.

Nascimento é acusado em outro caso de agressão a uma mulher que teria acontecido quatro dias antes do episódio da loja de conveniência.

A atendente agredida da loja, por sua vez, está afastada do trabalho pois teme represálias.

Veja o vídeo: