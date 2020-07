Shoppings ampliam horário de funcionamento em Manaus

Os centros de compra fecharam as portas na segunda quinzena de março em prevenção ao novo coronavírus. Na época, o Governo determinou a suspensão dos atendimentos em bares e restaurantes na cidade. As atividades nesses espaços só retomaram em junho, com lotação de no máximo 50% e com horário de atendimento reduzido – até as 20h, após o plano de reabertura gradual do comércio, que começou a valer, em ciclos, desde o dia 1º de junho.