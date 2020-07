Tarifas da Cigás para indústria e comércio estão entre as menores do Brasil

Amazonas – As tarifas de gás natural canalizado pagas por indústrias e comércios do Amazonas estão entre as menores do Brasil. É o que aponta o Boletim Mensal de Acompanhamento de Indústria de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, referente ao último mês de abril. Distribuído pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), o combustível é até 53% mais barato que as demais alternativas no mercado local.

No Polo Industrial de Manaus (PIM), 56 empresas são atendidas pela rede de distribuição de gás natural. Em junho deste ano, o segmento industrial consumiu uma média de 129.017 metros cúbicos por dia, o que corresponde a um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Na relação com outras 18 concessionárias de gás natural no país, a Cigás é quem apresenta a segunda menor tarifa para as indústrias. A Companhia só fica atrás da concessionária de Santa Catarina.

O preço competitivo do gás natural é um diferencial para indústrias instaladas no PIM e fator de atratividade para novos empreendimentos no Amazonas. É o que destaca o diretor técnico e comercial da Cigás, Clovis Correia Junior. “Nossa região ainda não possui grandes consumidores de gás como os do segmento petroquímico, siderúrgico, têxtil, vidreiro, dentre outros, mas a presença do gás natural canalizado com uma tarifa altamente competitiva certamente cria condições de atração de empreendimentos com maior potencial de consumo”, disse.

Para além da economia, o insumo é um diferencial para qualquer indústria no Amazonas, a exemplo da PCE Embalagens. Recém interligada à rede de distribuição, a empresa contabiliza os benefícios. “A PCE tinha muita dificuldade usando o óleo BPF (baixo ponto de fluidez) e resolveu mudar para o gás natural, que não tem interrupção, evita transporte, é encanado, tem um melhor processo de logística e beneficia muito o meio ambiente”, destacou o diretor da indústria, Mário Estravate.