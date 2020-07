Cinemas de Manaus são autorizados a reabrir a partir de agosto

Manaus – Depois de várias idas e vindas, os cinemas de Manaus nalmente foram autorizados a reabrirem as portas ao público, no dia 1° de agosto. O governador do Amazonas, Wilson Lima, autorizou nesta segunda-feira, 27, que

as salas funcionem com até 50% da capacidade.

Vale lembrar que o estado do Amazonas foi um dos principais focos de coronavírus no Brasil, com enterro de

mortos em caixões dispostos em valas comuns. Atualmente, o estado possui mais de 98 mil casos conrmados e

3.236 mortes. Desde terça-feira, 14, Manaus registra uma queda no registro de contaminados e mortos.