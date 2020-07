Confira quais são os indicados à próxima edição do Emmy

O Emmy promove evento virtual na manhã desta terça-feira (28) para anunciar os indicados à 72ª edição de seu prêmio anual, o principal da indústria de televisão e streaming americana.

A emissora responsável por transmitir a cerimônia, a ABC, ainda não deixou claro quais são os planos para a festa deste ano, marcada para o dia 20 de setembro. Mesmo com as restrições impostas pela Covid-19, especula-se que uma premiação física pode acontecer, mas em escala reduzida. Jimmy Kimmel será o anfitrião.

No evento de anúncio dos indicados desta terça, a humorista Leslie Jones fez as vezes de apresentadora. Os atores Laverne Cox, Josh Gad e Tatiana Maslany anunciaram as nomeações ao lado dela.

Confira, abaixo, a lista de indicados nas principais categorias.

Ator em série de comédia:Anthony Anderson (“Black-ish”)Michael Douglas (“O Método Kominsky”)Ted Danson (“The Good Place”)Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)Ramy Youssef (“Ramy”)Don Cheadle (“Black Monday”)

Atriz em série de comédia:Rachel Brosnahan (“Maravilhosa Sra. Maisel”)Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)Christina Applegate (“Dead to Me”)Issa Rae (“Insecure”)Linda Cardellini (“Dead to Me”)Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

Ator em série dramática:Jason Bateman (“Ozark”)Sterling K. Brown (“This Is Us”)Steve Carell (“The Morning Show”)Brian Cox (“Succession”)Billy Porter (“Pose”)Jeremy Strong (“Succession”)

Atriz em série dramática:Jennifer Aniston (“The Morning Show”)Olivia Colman (“The Crown”)Jodie Commer (“Killing Eve”)Laura Linney (“Ozark”)Sandra Oh (“Killing Eve”)Zendaya (“Euphoria”)

Programa de competição:”The Masked Singer””Nailed It””RuPaul’s Drag Race””Top Chef””The Voice”

Ator em minissérie ou filme para TV:Paul Mescal (“Normal People”)Jeremy Irons (“Watchmen”)Jeremy Pope (“Hollywood”)Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)Hugh Jackman (“Má Educação”)

Atriz em minissérie ou filme para TV:Cate Blanchett (“Mrs. America”)Shira Haas (“Nada Ortodoxa”)Regina King (“Watchmen”)Octavia Spencer (“Self Made”)Kerry Washington (“Little Fires Everywhere”)Filme para TV”American Son” (Netflix)”Má Educação” (HBO)”Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones” (Netflix)”El Camino” (Netflix)”Unbreakanle Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend” (Netflix)