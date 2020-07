Prefeitura pinta ciclofaixa por R$33 mil na avenida das Torres

Manaus – Pintada em branco e vermelho, faixa delimita espaço de ciclofaixa na Avenida das Torres em Manaus. O trecho é entre o semáforo no cruzamento da Avenida Timbiras até o supermercado Atack no sentido Cidade Nova/rotatória do Coroado e do lado esquerdo da via, espaço de uso para ultrapassagens pelos automóveis.

O trânsito nas ciclofaixas é compartilhado entre bicicletas e carros, mas o uso exclusivo para as bikes deverá ser em horários e dias específicos.

“A faixa recreativa é destinada à recreação e terá horários e dias predestinados. As ciclofaixas são compartilhas com os veículos e vão estar no asfalto das avenidas. As ciclovias estarão em canteiros centrais em concreto armado, iluminadas”, disse o diretor de Engenharia da Seminf, Roger Fonseca, em entrevista à TV local.

As ciclovias e ciclofaixas também serão implantadas nas avenidas Senador Álvaro Maia e Brasil até a Ponta Negra, na zona oeste, em uma extensão de 24,7 quilômetros. Na Avenida das Torres, o percurso total é de 15,8 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia, considerando o caminho de ida e volta, além de outros quatro quilômetros de faixa recreativa. Na Avenida Itaúba serão três quilômetros de ciclofaixa.

O valor total das obras e pinturas é de R$ 6,8 milhões. Em março deste ano, o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, informou que as inclusões foram feitas através de estudos. “A gente validou vários estudos de que realmente tem uma grande população da cidade que anda de bicicleta e que tem que ser atendida”, disse.