Gustavo Lima vai fazer live no meio do Rio Negro

Manaus – Sob o comando de Gusttavo Lima, a Fábrica de Eventos irá realizar a live solidária “Embaixador na Amazônia”, no meio do Rio Negro, no dia 16 de agosto. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (30), pela empresária Bete Dezembro, durante coletiva de imprensa.

A live show será transmitida pelo YouTube e pelas redes sociais da Fábrica de Eventos. O megaevento irá arrecadar doações para o projeto “Vidas Indígenas Importam”, em prol dos 16 mil indígenas infectados pela covid-19 no Brasil.

Esse será o primeiro projeto digital da Fábrica de Eventos, com participação do público 100% on-line.

“A hora é de juntos abraçarmos a causa do nosso povo, pois somente a solidariedade é capaz de combater o vírus neste momento. Aqui na Amazônia vive o maior número de comunidades indígenas e nós vamos apoiar esta causa porque sabemos a realidade e das dificuldades de desses povos da floresta. Já fizemos outras mobilizações e distribuímos alimentos para o interior, várias comunidades carentes, profissionais do backstage, músicos e artistas, incluindo artistas circenses. Agora chegou a vez de ajudar a salvar vidas dos nossos irmãos indígenas”, disse Beth Dezembro, CEO da Fábrica de Eventos.

Gustavo Lima

O cantor sertanejo é um dos grandes nomes da música brasileira da atualidade. Na noite da última terça-feira (28), ele gravou o DVD The Legacy. No próximo domingo (2), também irá realizar outra live com participações especiais de Matheus & Kauan, Rai Saia Rodada e Wallas Arrais.

“Já está chegando o dia do nosso encontro e o que posso dizer é que o nosso Buteco Bohemia Sunset está sendo preparado com muito carinho para todos vocês. Teremos uma tarde inesquecível! Se preparem”, comenta o anfitrião.

No Amazonas, o sertanejo tem milhares de fãs, que sempre lotam os shows em Manaus. Sem dúvida, a live “Embaixador na Amazônia” será um sucesso.

Nas próximas horas iremos atualizar a matéria com todos os detalhes e a estrutura da live.