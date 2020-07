Influenciadora digital processa comediante do SBT por gordofobia: “Vão cair um por um”

Famosos – A influenciadora digital Bia Gremion entrou com um processo contra o comediante Leo Lins por postagens gordofóbicas publicadas no perfil do “rei do humor negro”. Lins trabalha no programa “The Noite”, com Danilo Gentili, no SBT.

Na terça-feira (30), Lins compartilhou uma foto que havia sido postada por Gremion como maneira de “chamar atenção” do público para vender ingressos para o seu show. Na fotografia, a blogueira aparece abraçada com o namorado, Lorenzo, abaixo dos dizeres “tudo bem ser maior que o seu parceiro”. Na publicação, Gremion havia feito uma reflexão sobre padrões machistas e heteronormativos da sociedade.

Após a repercussão da fotografia de Gremion em seu perfil, que envolveu inclusive comentários como “a foto está pesada demais para carregar”, Lins ainda publicou mais duas piadas gordofóbicas. Na segunda, disse que pessoas gordas estariam procurando saber se, no show, que será em drive-in, pessoas com mais de 300 kg contariam como veículo.

Depois, escreveu que estaria recebendo propostas de publicidade de empresas de fast food para promoções de “pague 1 leve 2”. O colega Danilo Gentili ainda comentou: “Sinceramente nessa você deu mancada. Desde quando gordo come Salada? Tinha que ser X-Bacon”.