Michelle Bolsonaro é diagnosticada com Covid-19

Brasil – A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi diagnosticada com Covid-19 nesta manhã.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, em nota.

“A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República.”

Michelle participou ontem, no fim da tarde, de um evento no Palácio do Planalto. Ela chegou a discursar no lançamento da campanha “Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos”.

Além da plateia, estavam presentes ao lado da primeira-dama Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, Damares Alves, Vitor Hugo, Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil, e Sueli Martins, representante das Mulheres Rurais.

Jair Bolsonaro se recuperou da Covid-19 no último fim de semana. O presidente passou mais de duas semanas isolado no Palácio da Alvorada, em tratamento.

No início do mês, após Bolsonaro ser diagnosticado com a doença, Michelle fez o teste RT-PCR, que deu negativo. Ela fez o segundo exame nesta quarta-feira (29), após sentir os primeiros sintomas.