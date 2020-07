Novo projeto do Dedé Boteco apresenta horário diferenciado no Happy Hour

MANAUS – O Grupo Dedé que já é conhecido por apresentar projetos, campanhas e atividades diferenciadas com grande interação com seu público, não só na cidade de Manaus mas como em outras cidades do Brasil que o Grupo atua, está com mais uma “cara nova” neste período. Neste caso acontecerá na unidade “Dedé Boteco”, localizado na Av. Djalma Batista – Nossa Sra. das Graças, no Amazonas Shopping, que está com uma grande novidade, o happy hour com horário diferenciado, das 15h às 20h, de domingo a sexta (exceto feriados), que conta com saída independente do shopping.

O novo projeto batizado de #Bora Botecar, terá várias bebidas e petiscos com preços especiais no espaço que já ganhou respeito e tradição para que as pessoas querem se reunir com os amigos no happy hour da tarde. E claro, toda a sistemática dessa atividade contará com os procedimentos de segurança com responsabilidade, higiene para o conforto dos seus clientes nesse “novo normal”.

Para o chef Dedé Parente, “essa é mais uma opção para a população aproveitar com os amigos o happy hour, em um horário diferenciado, com todo conforto, responsabilidade e qualidade. Tudo sempre é feito com muito carinho e dedicação, já faz parte do grupo desenvolver ideias e atividades com esse compromisso. Faço questão sempre! Por isso sempre estou presente nas unidades para acompanhar na cozinha e no salão todo o processo”, afirma o chef.

Todas as unidades do Grupo Dedé estão equipadas com vários ítens de segurança como: tapete de sanitização, porta álcool em gel e todos os comissários atendem as mesas com máscaras e com toda segurança exigida pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Por medida de segurança as mesas ficaram com uma distância de 2 metros umas das outras para evitar e reduzir o contato com outras pessoas. Todos os dias as unidades estão sendo sanitizadas, por orientação do engenheiro químico e engenheiro de alimentação.

Confira as promoções:

BEBIDAS

Original 600ml R$ 8,70

Bohemia LN R$ 4,70 – Balde com 5 por R$ 19,70

Bohemia 600ml R$ 6,70 – Balde com 3 por R$19,70

PETISCOS

Bolinho de Alcatra 4unid + Farofa + Vinagrete R$ 19,70

Linguicinha 1/2 porção R$ 19,70

Costelinha 1/2 porção R$ 19,70

Torresmo do Dedé R$ 19,70

Bolinho de queijo (4 unid.) R$ 9,70

Bolinho de bacalhau 1/2 porção (3 unid.) R$ 9,70