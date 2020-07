Polícia prende quadrilha que explodia cofres de postos de combustíveis em Manaus

Manaus – Uma quadrilha responsável por roubar cofres de postos de gasolina, utilizando explosivos, foi presa quando se preparava para mais um assalto, em um posto na avenida Constantino Nery, Zona Sul de Manaus.

A ação dos cinco criminosos aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (30). Policiais interceptaram o grupo antes que explodissem os cofres.

“Já estávamos monitorando a quadrilha. No momento que os infratores chegaram para fazer o roubo foram detidos. Encontramos artefatos explosivos com eles”, disse o Major Mesquita Feitoza, do grupo Marte.

Segundo Feitoza, os artefatos, encontrados com os criminosos, eram caseiros. “Foi constatado que os artefatos, usados pela quadrilha nesses roubos, eram improvisados, ou seja, caseiros”, disse o Major.

A ação para prender o grupo foi realizada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA), e o Agrupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE).