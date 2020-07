Restaurante apresenta novo sanduíche ‘Churrasquinho de Brasa’ em Manaus

MANAUS – Qual o amazonense que nunca parou com a família ou com amigos, em alguns canto da cidade, para comer um churrasquinho de brasa, conhecido na região como “churrasquinho de gato”?. O restaurante Biliskão, localizado na Av. Vinicius de Souza Lima, 495 – Parque Dez de Novembro, lança mais uma versão do famoso sanduíche de churrasco. Agora o cliente pode ter uma deliciosa experiência com o “Churrasco Burg Picante”.

A inspiração para o prato surgiu do tradicional almoço em família onde todos se reúnem normalmente para fazer aquele churrasco entre amigos e familiares surgindo assim a ideia de colocar essa experiência dentro de um sanduíche, até mesmo a farofa. Há quase 18 anos no mercado o restaurante e lanchonete o Biliskão chegou ao bairro Parque 10 com a proposta de ser uma nova opção da gastronomia local.

“A primeira versão do sanduíche de churrasco surgiu da ideia de sair do tradicional, do queijo, bacon, dos ingredientes e carnes que todos usam, e que chamasse a atenção da população, daí veio a ideia de trabalharmos em um dos produtos que mais saem em nosso bufê, churrascos, e para ousar incrementamos os itens tradicionais em nosso churrasco do “final de semana” farofa e vinagrete”, explica Gabriel Oliveira, proprietário do Biliskão.

O sanduíche de churrasco é o pão de hamburguer com carne artesanal, com vinagrete e uma deliciosa farofa, sendo um dos mais pedidos no cardápio, ganhou sua versão apimentada, para os amantes de uma boa pimenta. Foi criado o “Churrasco Burg Picante”, adicionando a carne artesanal o sabor e a picancia da pimenta, com ingredientes do chef, oferecendo um grande diferencial como proposta.

O restaurante tem uma estrutura diferenciada com ambiente aconchegante proporcionando ao seu público uma experiência única. O estabelecimento segue as normas da FVS / DVISA e todos os colaboradores passaram por uma capacitação ao combate a Covid-19 e a Abrasel no Amazonas qualificou a casa como referência de qualidade e capacitação na higienização contra o coronavírus recebendo o selo “Estabelecimento Responsável”.

Cardápio

O restaurante oferece ao cliente desde o café da manhã, almoço em buffet com saladas diversas, churrasco, peixe, pratos executivos, sem contar com a opção de saborear os deliciosos lanches com salgados diversos, sanduíches tradicionais e artesanais, no final da tarde os clientes também podem curtir um happy hour com os amigos e a noite um jantar com o serviço à la carte ou o que preferir.