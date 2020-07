Ricardo Nicolau anuncia planos do PSD Manaus em torno das eleições 2020

O presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD), deputado estadual Ricardo Nicolau, realizará uma coletiva de imprensa na próxima sexta-feira, 31 de julho, para anunciar os planos e diretrizes da sigla em torno das eleições deste ano.

O evento terá início às 10h e será realizado na sede do PSD Manaus, localizada na Rua das Papoulas, nº 157, Conjunto Tiradentes, bairro Coroado, zona leste. A coletiva será transmitida ao vivo nos perfis oficiais de Ricardo Nicolau no Facebook e Instagram (@ricardonicolau).

A coletiva de imprensa obedecerá aos protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, adotando medidas como aferição de temperatura corporal, utilização de máscaras faciais, higienização com álcool em gel e distanciamento entre assentos.

Fundador do PSD, Ricardo Nicolau assumiu o comando municipal no dia 22 de julho com posição de total independência para conduzir as articulações com outros partidos e tomar decisões partidárias relativas ao pleito de 15 de novembro.

No último sábado, 25, durante reunião em São Paulo, Ricardo Nicolau recebeu do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a garantia de tratamento prioritário para Manaus dentre as demais capitais brasileiras durante o processo eleitoral.

“O PSD é um partido que vem crescendo muito e, agora, trabalha num projeto nacional para Manaus voltado às eleições municipais”, destacou Ricardo Nicolau, após o encontro. “O PSD Manaus tem plena autonomia para trabalhar novos projetos e defender as soluções viáveis que a nossa cidade precisa e merece.”