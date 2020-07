Wilson é internado às pressas no hospital Check Up

Amazonas – O governador Wilson Lima (PSC) está internado no hospital Check Up, em Manaus. Ele apresentar uma indisposição durante a madrugada e chegou a ter quadro de vômito. De acordo com a Secretária de Comunicação do Estado (Secom), Wilson está sendo submetido a exames para que um boletim médico seja emitido durante a tarde.

Essa é a segunda vez que o governador é hospitalizado numa urgência médica. A primeira vez foi dia 1o. de novembro de 2018 com quadro de hipertensão. Vale lembrar que o governador já fez exames em outras oportunidades, mas ainda não foi infectado por coronavírus.

Wilson cumpriria agenda na manhã de hoje na rodovia AM-070 para acompanhar as obras de duplicação da rodovia estadual, mas o evento acabou sendo cancelado.

Veja a nota oficial

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) informa que o governador Wilson Lima teve uma indisposição após a refeição, na noite de ontem (29/07), e nesta manhã passa por exames. Mais informações sobre o estado de saúde do governador serão dadas após o resultado dos exames.