AM passa a contar com serviço inédito do Laboratório Público de Estudo do Sono

Amazonas – Pessoas que sofrem com distúrbios do sono já podem contar com tratamento gratuito na rede pública de saúde do Estado. Esse benefício passou a ser possível com o Laboratório Público de Estudo do Sono, que foi inaugurado recentemente pela Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ). Com serviço inédito no Amazonas, o laboratório é resultado de parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a FHAJ, sendo financiado com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

O espaço beneficiará pacientes da própria FHAJ e ainda, pessoas encaminhadas por outras unidades de saúde. O local conta com uma infraestrutura acústica adequada e um sistema de monitorização que permite fazer o acompanhamento dos pacientes.

Para a realização de exames, o paciente será motivado a dormir e nesse período, uma equipe médica irá monitorá-lo. A finalidade é analisar vários parâmetros, entre os quais, frequências respiratória e cardíaca. Esses aspectos, somados a outros, ajudarão os médicos a identificar o grau de severidade dos distúrbios do sono e a partir daí, nortear o tipo de tratamento adequado.

“É um trabalho que, até então, não existia no estado do Amazonas e que, agora, a Fundação Hospital Adriano Jorge, através da investigação, da otorrinolaringologia, vai oferecer aos pacientes com doenças relacionadas a distúrbios do sono. Eles poderão passar por investigação sem ter de fazer um tratamento fora do estado”, afirmou o diretor do FHAJ, Ayllon Menezes.

Segundo o coordenador do laboratório, o médico Diego de Carvalho, pessoas que passam por este tipo de tratamento passam a dormir melhor, o que significa ter um sono mais reparador. Com isso, os pacientes conseguem fazer as atividades do dia a dia de maneira muito mais eficiente.