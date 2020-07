Arthur quer multar em R$108 quem não usar máscara em Manaus

Manaus – O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, sancionou Lei determinando que quem for flagrado sem máscara em Manaus, seja em ambiente público ou privado, será multado. A Lei está no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 30/07.

“Torna-se obrigatório o uso de máscara de proteção nos espaços públicos e privados do município de Manaus. O munícipe que não estiver adequado ou desrespeitar esta Lei será multado no valor de 01 (uma) Unidade Fiscal do Município – UFM. Esta Lei terá validade enquanto durar o surto da Epidemia e Pandemia da Covid-19 no município de Manaus”, aponta o documento.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, o valor da UFM em 2020 é R$ 108,95.

CONFIRA A LEI: