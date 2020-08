Covid-19: Brasil tem 92.475 mortes e 2.662.485 casos da doença sistêmica

O Brasil atingiu 92.475 mortes e 2.662.485 casos confirmados de covid-19, nesta sexta-feira (31), de acordo com balanço atualizado pelo Ministério da Saúde. A taxa de letalidade, que é o percentual de vítimas entre os doentes, está em 3,5%.

Nas últimas 24 horas, segundo a pasta, as secretarias estaduais de saúde notificaram 1.212 óbitos e 52.383 novos infectados.

Do total acumulado de casos, o governo federal estima que 1.844.051 pessoas já estão recuperadas e 725.959 permanecem em acompanhamento —registros confirmados nos últimos 14 dias e que não evoluíram para morte.

São Paulo, estado mais afetado pela crise sanitária, registrou até o momento 542.304 casos confirmados e 22.997 mortes pela doença sistêmica causada pelo novo coronavírus.

Entre ontem e hoje, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve um aumento de 13.298 infectados (2,45%) e 287 óbitos (1,25%). Já o índice de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 64% no Estado e de 62,1% na região metropolitana.

O Ceará aparece em segundo lugar, com 7.668 mortes e 173.882 infectados desde o início da pandemia. Entre as semanas epidemiológicas 29 e 30, segundo o Ministério da Saúde, a região Nordeste apresentou crescimento de 27% na curva de novos casos, enquanto a de óbitos registrou queda de 8%.

Veja a situação em cada estado

São Paulo: 542.304 casos (22.997 mortes)

Ceará: 173.882 casos (7.668 mortes)

Bahia: 166.154 casos (3.463 mortes)

Rio de Janeiro: 165.495 casos (13.477 mortes)

Pará: 154.685 casos (5.728 mortes)

Minas Gerais: 127.106 casos (2.769 mortes)

Maranhão: 120.661 casos (3.013 mortes)

Distrito Federal : 106.292 casos (1.469 mortes)

Amazonas: 100.940 casos (3.268 mortes)

Pernambuco: 95.005 casos (6.557 mortes)

Santa Catarina: 84.073 casos (1.102 mortes)

Espírito Santo: 83.292 casos (2.545 mortes)

Paraíba: 82.794 casos (1.811 mortes)

Paraná: 76.112 casos (1.920 mortes)

Goiás: 67.941 casos (1.656 mortes)

Rio Grande do Sul: 66.692 casos (1.876 mortes)

Alagoas: 59.725 casos (1.567 mortes)

Sergipe : 58.713 casos ( 1.434 mortes)

Mato Grosso : 51.865 casos ( 1.819 mortes)

Piauí: 51.477 casos (1.329 mortes)

Rio Grande do Norte: 50.416 casos (1.777 mortes)

Rondônia: 38.992 casos (872 mortes)

Amapá: 36.468 casos (565 mortes)

Roraima: 32.016 casos (505 mortes)

Mato Grosso do Sul: 24.936 casos (376 mortes)

Tocantins: 24.824 casos (381 mortes)

Acre: 19.625 casos (531 mortes)