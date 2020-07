Manaus fecha primeiro semestre com queda em oito indicadores de criminalidade

Amazonas – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou, no primeiro semestre de 2020, queda nos indicadores de criminalidade em Manaus na comparação com igual período do ano passado. Em oito das nove principais tipificações criminais, houve diminuição no número de ocorrências. Crimes como homicídio doloso, latrocínio, estupro, furto e roubo apresentaram baixa, fruto do trabalho integrado das forças policiais.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (31/07), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, e delegado-geral adjunto, Tarson Yuri Soares.

Os casos de homicídios atingiram o menor patamar dos últimos sete anos, em Manaus. Na comparação com 2019, a redução foi de 3%. As maiores quedas foram nos indicadores de tentativa de homicídio (-28,9%), estupro (-28,6%) e roubo (-15,7%). Além da redução de casos criminais, as polícias efetuaram mais de 3,3 mil prisões na capital amazonense, relacionadas a diversos crimes. Os números são preliminares e, por isso, não é possível estabelecer comparações com anos anteriores.

Responsável pela implementação da política de Segurança determinada pelo governador Wilson Lima, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, avalia que os números refletem o reforço das ações de Inteligência, do trabalho repressivo e o maior dinamismo na apuração de denúncias feitas pela população, por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

Para combater os crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, o sistema de Segurança vem intensificando operações policiais nas chamadas manchas criminais, integrando ações do trabalho repressivo/ostensivo, da Polícia Militar, com as investigações da Polícia Civil. Só nesse segmento, o trabalho das polícias resultou na prisão de 869 suspeitos, de acordo com os dados parciais.