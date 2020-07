Ricardo Nicolau anuncia pré-candidatura a prefeito

Manaus – O deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) anunciou pré-candidatura a prefeito de Manaus. A coletiva de imprensa aconteceu na manhã desta sexta-feira, 31/07, na sede do diretório municipal do partido, no Conjunto Tiradentes, zona Leste da cidade.

Nicolau disse que já foi eleito deputado estadual em cinco oportunidades, e, na visão dele, chegou a hora de colocar essa experiência para servir Manaus em outra frente, no caso como prefeito. Durante a coletiva, foi exibido um vídeo do presidente nacional do PSD, Roberto Kassab, afirmando que o partido está apostando em uma boa campanha nas eleições deste ano.

Quando questionado sobre o vice, Nicolau disse que este nome ainda será escolhido, mas assinalou que será alguém a surgir durante os diálogos de aliançasm que começam a ser feitos daqui pra frente. As convenções estão marcadas para primeira quinzena de setembro. “O nome para o vice, vai partir dos partidos que tiverem coligados com PSD, nomes com experiência e compromisso”, afirmou.

O vereador Hiram Nicolau também participou da coletiva e exaltou o irmão. “O Ricardo é um homem, um pai de família realizado na sua vida pessoal e profissional. Durante essa crise da pandemia do novo coronavírus teve uma atitude muito honrosa, teve uma atitude muito corajosa e que encheu de orgulho todos nós, mostrou desprendimento, comprometimento que um homem público deve ter principalmente nos piores momentos que uma população está passando como foi agora na nossa crise”, assinalou.