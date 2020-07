Wilson recebe alta hospitalar e se recupera em casa

Amazonas – O governador Wilson Lima usou as suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (31/07), para informar que já está em casa se recuperando de um quadro de insuficiência renal, após dar entrada em uma unidade hospitalar na quinta-feira (30/07). No vídeo divulgado, Wilson Lima também agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido desde então.

“Estou vindo aqui para agradecer as mensagens de apoio, de carinho e de orações pela minha recuperação. Na quarta-feira à noite eu tive uma indisposição, náuseas, vômitos, vim para casa, passei a noite aqui, mas no dia seguinte, pela manhã, os médicos me recomendaram que eu fosse para um hospital. Então fiquei internado e fiz alguns exames que indicaram um quadro de insuficiência renal, resultado de um aumento na minha glicose e também na desidratação, isso causou uma pressão sobre os rins”, disse o governador.

Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom), o governador foi acompanhado por uma equipe médica multiprofissional e passou por exames laboratoriais e de imagem, além de ter recebido hidratação venosa rigorosa e medidas sintomáticas.

“Fui medicado, passei a noite, a madrugada tomando soro. Hoje pela manhã, os exames foram repetidos e já apresentam um quadro de normalidade. Agora é fazer aquele acompanhamento diário para que esses problemas não voltem. Vou passar o fim de semana de repouso aqui em casa, com a família, mas na segunda-feira volto às minhas atividades normais. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e que Deus abençoe a cada um de vocês”, concluiu Wilson Lima.