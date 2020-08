Trump anuncia que proibirá TikTok, aplicativo chinês de vídeos, nos EUA

Mundo – O presidente norte-americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (31) que irá proibir o aplicativo TikTok de operar nos Estados Unidos. A plataforma de vídeos, muito popular entre jovens, pertence à ByteDance, uma empresa com sede na China.

“No que diz respeito ao TikTok, estamos banindo-os dos Estados Unidos”, disse. “Bem, eu tenho essa autoridade. Eu posso fazer isso com uma ordem executiva”, disse, referindo-se a poderes econômicos emergenciais.

Anúncio de Trump vem após as autoridades americanas mostrarem preocupação com a possibilidade da plataforma da China ser usada como ferramenta de espionagem. A informação é do G1.

A imprensa norte-americana havia informado mais cedo na sexta-feira que Trump determinou a venda das operações do aplicativo nos Estados Unidos. Já a Fox News afirmou que a Microsoft estaria negociando para adquirir a rede social, cujo valor poderia alcançar dezenas de bilhões de dólares.