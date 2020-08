Polícia Militar apreende carro abandonado por suspeitos no Santo Agostinho

Manaus – Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), juntamente com guarnição da Operação “Águia” na ação Tempestade e Saturação, apreenderam um carro VW Gol, branco, placa PHD-2147, que estava abandonado e aberto, sem estepe nem chave de ignição, na avenida Rio Negro, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

Segundo os policiais militares, o veículo foi encontrado após as equipes terem recebido informações, via rádio, de que quatro homens estariam armados dentro do automóvel. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o veículo, e os suspeitos, ao perceberem a aproximação das viaturas, fugiram tomando rumo ignorado pela área de mata da região.

No interior do Gol, os policiais encontraram 13 munições calibre 380 intactas e objetos de uso pessoal que foram entregues junto com o veículo no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para providências.