Acidente com mais de 20 veículos na BR-277 deixa 8 mortos no Paraná

Paraná – Um acidente com mais de vinte veículos deixou ao menos oito mortos e mais de 30 feridos na BR-277, na região de São José dos Pinhais, no Paraná, no fim da noite de ontem. O Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de que a fumaça causada por uma queimada e a forte neblina tenham sido a causa do engavetamento.

Com a visibilidade ruim, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de uma carreta teria perdido o controle e atingido outros carros. Sete pessoas morreram no local do acidente, sendo quatro homens e três mulheres. A oitava vítima morreu no hospital, de acordo com o órgão.

Duas pessoas estão em estado grave e foram levadas aos hospitais da região, outros 21 feridos também foram atendidos, segundo declaração do coronel Samuel Prestes do Corpo de Bombeiros para a imprensa.

“Nós tivemos um acidente fora da normalidade, mas que foi atendido de maneira rápida, os números são impressionantes”, disse Prestes. Estiveram envolvidos no acidente “cinco motocicletas, 15 veículos leves, mais uma viatura da Polícia Militar e um caminhão”, afirmou Prestes. Dez ambulâncias atenderam a ocorrência.

“Temos óbitos que são de motociclistas, mas também temos outros que são de pessoas que deixaram seus veículos e acabaram sendo atingidas por outros veículos que passaram também no local”, explicou Prestes em entrevista à Globonews.

A reportagem apurou que 11 vítimas com ferimentos leves foram levadas ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, mas todos foram liberados. Sete feridos foram levados ao Hospital Universitário Cajuru, mas não há informações sobre o estado de saúde deles.

Um dos envolvidos no acidente confirmou que a carreta foi responsável pelo engavetamento ao atingir outros veículos que já estavam parados na pista por causa da falta de visibilidade.

“Quando parei, os veículos vieram batendo atrás do meu, e consegui ainda com alguma habilidade, com calma no momento, jogar para o canto esquerdo da via, e consegui sair.

Quando eu estava saindo para o outro canto para tentar sair dali veio a carreta e passou e foi levando tudo e batendo nos carros. Infelizmente foi algo muito triste”, disse o administrador Ricardo Xavier à Globonews.

Alguns vídeos nas redes sociais mostram momentos do acidente na BR-277.

A Ecovia, responsável pela rodovia, relatou engavetamento no km 77 da BR-277 no sentido Paranaguá e que o Corpo de Bombeiros estava no local. A rodovia foi interditada totalmente em ambos os sentidos e o tráfego desviado pelo bairro, no km 78 (sentido Paranaguá) e pelo km 74, na Avenida Ruy Barbosa (sentido Curitiba).

O local é um dos acessos ao aeroporto da capital, mas é mais usado pelos motoristas que vão para o litoral.