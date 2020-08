Apoiador de Bolsonaro, Gusttavo Lima é anunciado como ’embaixador na Amazônia’

MANAUS – Forte apoiador do governo Bolsonaro, o cantor Gusttavo Lima foi anunciado como ‘Embaixador na Amazônia’ no projeto encabeçado pela Fábrica de Eventos que pretende arrecadar recursos, alimentos e remédios para os indígenas.

Gusttavo Lima já chegou a trocar mensagens no Twitter com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que é conhecido por diversas polêmicas quando o assunto é Amazônia. Uma delas ao chamar a ativista Greta Thunberg de ‘pirralha’.

– Parabéns pela excelente live! Forte abraço! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 13, 2020

De acordo com a produtora de eventos, a live vai acontecer numa balsa, no meio do rio Negro, com transmissão ao vivo para o mundo.

O anúncio não foi bem recebido pelos internautas, que logo criticaram a escolha do cantor para tal causa.

Bolsominion se importando com vidas indígenas, essa eh nova https://t.co/oSbI6XXDiD — ♡︎ (@tacheirosa) August 1, 2020

É o mesmo que eleger o coronavírus como embaixador da saúde https://t.co/dVXG3SAEFS — Belém Pop (🏡) (@belempop_) August 1, 2020

Pode expulsar esse bolsominion daqui https://t.co/jfpixV7DuM — DOCINHO 🌈✨ (@wtfdaay) August 1, 2020